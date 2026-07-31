Рязанський НПЗ знову зупинив роботу після української атаки – Reuters

Рязанський нафтопереробний завод, один із найбільших НПЗ Росії, призупинив переробку сирої нафти після атаки дронів і може бути закритий на два тижні, повідомило агентство Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

У «Роснефти», до структури якої входить НПЗ, ситуацію поки що не коментували.

29 липня Генштаб ЗСУ підтвердив повідомлення російських ЗМІ і телеграм-каналів про те, що українські війська завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу в Рязанській області Росії: «Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на території підприємства».

Рязанський нафтопереробний завод входить до першої п’ятірки найбільших НПЗ Росії, на його частку припадає майже 5% загального обсягу переробки в країні. Його вже раніше атакували кілька разів. Після ударів ЗСУ 15 травня 2026 року завод також зупиняв роботу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

За підрахунками агентства Bloomberg, з середини квітня по 13 липня ЗСУ атакували російські НПЗ близько 50 разів й уразили щонайменше 24 із 34 великих НПЗ, а обсяги нафтопереробки в Росії впали до мінімуму більш ніж за два десятиліття.