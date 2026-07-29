Сили оборони уразили Рязанський НПЗ і місце базування швидкісних катерів у Криму – Генштаб

Українські війська атакували нафтопереробний завод у Росії, об’єкт Чорноморського флоту в окупованому Криму та низку інших цілей протягом ночі на 29 липня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, за зведенням, підрозділи Сил оборони України завдали удару Рязанському нафтопереробному заводу в Рязанській області Росії:

«Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на території підприємства».





Штаб нагадує, що Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств у Росії з потужністю близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти. Вони використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ.

«Також уражено місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у районі Міжводного (АР Крим). Об’єкт використовується для технічного обслуговування та забезпечення швидкісних катерів, які залучаються до патрулювання, охорони узбережжя, логістичного забезпечення та виконання інших завдань в інтересах російських окупантів», – йдеться в зведенні.

Крім того, командування звітує про ураження:

радіолокаційної станції російської армії в районі Почепа Брянської області РФ

місця зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА в окупованому Донецьку

складу матеріально-технічних засобів у окупованому Портівському (Донеччина)

автомобільного мосту в районі Виселок Донецької області, який російські війська використовують для військової логістики

Раніше російські й українські моніторингові телеграм-канали повідомили про удар по нафтопереробному заводу й логістичному центру Wildberries в Рязанській області.

Губернатор Рязанської області Росії Павло Малков заявив, що в результаті падіння уламків БпЛА сталася пожежа «на промислових територіях», госпіталізовано шістьох людей, загрози їх життю немає. Що це за промислові території, він не уточнив.

Тим часом губернатор Ростовської області Росії Юрій Слюсар заявив, що над цим регіоном збили «близько шести десятків БпЛА і ракету». За його словами, у «результаті падіння уламків ракети на житловий багатоквартирний будинок» у Таганрозі загинула жінка, постраждали двоє чоловіків.

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Міноборони Росії заявило про нібито 295 збитих українських безпілотників над територіями Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Калузької, Курської, Орловської, Ростовської, Рязанської областей, Краснодарського краю, Чуваської Республіки, Республіки Татарстан, окупованого Криму і над акваторіями Азовського й Чорного морів. Про влучання дронів і ураження військових об’єктів російське командування не повідомляло.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

За підрахунками агентства Bloomberg, з середини квітня по 13 липня ЗСУ атакували російські НПЗ близько 50 разів й уразили щонайменше 24 із 34 великих НПЗ, а обсяги нафтопереробки в Росії впали до мінімуму більш ніж за два десятиліття.