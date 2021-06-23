Україна припинила дію угоди про туристичну співпрацю з участю Росії

Україна денонсувала Угоду про співробітництво в галузі туризму, учасником якої є Російська Федерація, повідомляє у середу пресслужба уряду.

«За результатами аналізу чинних міжнародних договорів в рамках СНД щодо їх відповідності національним інтересам уряд вважає недоцільною подальшу участь України в угоді про співробітництво в галузі туризму, вчиненій 23 грудня 1993 року в місті Ашгабаті, та угоді про Раду з туризму держав-учасниць Співдружності незалежних держав, вчиненій 30 травня 2012 року в Ашгабаті. Однією зі сторін цих Угод виступає Уряд Російської Федерації. У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України фактичне співробітництво з Росією припинене, а перспективи налагодження такої співпраці, у тому числі в рамках згаданих угод, надалі відсутні», – йдеться в повідомленні.

В уряді наголошують, що співпраця з усіма іншими країнами-сторонами угоди у сфері туризму та угоди про Раду з туризму держав-учасниць СНД «забезпечується в рамках двосторонніх договорів».

Наприкінці березня стало відомо, що уряд вирішив денонсувати туристичну угоду з Росією.

З часу окупації Криму і збройної агресії на Донбасі Київ періодично припиняє участь у низці договорів і виходить з угод із Росією, яка визнана в Україні країною-агресором.