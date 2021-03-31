Уряд України денонсував туристичну угоду з Росією – Мокан

Кабінет міністрів України на засіданні в середу ухвалив рішення про денонсацію угоди з урядом Росії про співпрацю в галузі туризму, заявив на сторінці у Telegram представник уряду в парламенті Василь Мокан.

«Дію зазначеної угоди пропонується припинити у зв’язку із статтею 18 закону України «Про міжнародні договори України», що передбачає таку можливість у разі, якщо виконання договору може зашкодити національним інтересам України, передбачених міжнародним правом», – повідомив Мокан.

За його словами, МЗС України доручено повідомити уряд Росії про припинення дії угоди.

У пояснювальній записці до проєкту рішення вказано, що дія угоди припиняється «у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України».

«Фактичне співробітництво у зазначеній галузі з країною-агресором припинене, а перспективи налагодження такої співпраці у подальшому відсутні», – йдеться в документі.

З часу окупації Криму і збройної агресії на Донбасі Київ періодично припиняє участь у низці договорів і виходить з угод із Росією, яка визнана в Україні країною-агресором.

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