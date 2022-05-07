Угорщина надасть Україні допомогу на 37 млн євро – посольство

Угорщина надасть Україні допомогу у п’яти форматах на суму 37 мільйонів євро, повідомило посольство Угорщини в Україні із посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

«Пропозиції Угорщини: Реконструкція школи та лікарні в Києві чи деінде, якщо українська влада просить це зробити в іншому місці; Забезпечення мобільних будинків для внутрішньо переміщених осіб, які залишили місце проживання, але залишилися в Україні – доставка може розпочатися в будь-який час; 1000 повних стипендій для студентів з України для продовження або завершення навчання; Надання медичної допомоги пораненим українським воїнам в угорських госпіталях без кількісних обмежень; Забезпечення 130-ти дітей у спеціальних лікарнях Угорщини», – йдеться в повідомленні.

Усі пропозиції, як вказують угорські дипломати, були озвучені 6 травня у столиці Польщі Варшаві.

Напередодні, українська делегація, перебуваючи з робочим візитом у Варшаві, презентувала міжнародним партнерам і донорам платформу United24 для згуртування навколо підтримки України.