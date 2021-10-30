До Британії з Афганістану прибула перша група представників ЛГБТ-спільноти

Понад два десятки афганців, представників ЛГБТ-спільноти, прибула до Великої Британії. Їхньому переїзду до Сполученого королівства сприяла міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс та організації з захисту прав ЛГБТ.

У МЗС Британії наголошують, що 29 афганців – перші з багатьох, які мають прибути у країну найближчими місяцями.

«Ми продовжимо робити все можливе, щоб допомогти афганцям із групи ризику залишити країну», – наголосила Трасс.

Серед новоприбулих – студенти та активісти, які неодноразово виступали за права ЛГБТ-спільноти в Афганістані.

Після захоплення влади в Афганістані талібами ЛГБТ – одна з найуразливіших груп у країні. Вони постійно стикаються зі зростаючим рівнем переслідувань, дискримінації та нападів.

Новоприбулих підтримають Stonewall, Micro Rainbow та інші благодійні організації ЛГБТ, щоб вони розпочали нове життя у Великій Британії.

Очільник Micro Rainbow Себастьян Рокка наголосив, що організація допоможе мігрантам облаштуватися у країні, зокрема, отримати доступ до медичного обслуговування та роботу.