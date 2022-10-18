Зеленський звільнив посла в Казахстані та призначив послів у Марокко і Словаччині

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Казахстані та призначив послів у Марокко і Словаччині. Про це йдеться у відповідних указах на сайті Офісу президента.

Так, Петра Врублевського звільнено з посади посла у Казахстані.

10 вересня 2020 року Зеленський призначив Врублевського послом у Казахстані. Хто займе цю посаду тепер наразі невідомо.

Крім того, Сергія Саєнка указом президента призначено послом у Королівстві Марокко, а Мирослава Кастрана – послом у Словаччині.