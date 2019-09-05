МЗС надіслало ноту Боснії і Герцеговини через намір члена президії Додика поїхати в Крим

Міністерство закордонних справ України протестує через висловлювання члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додика щодо нібито приналежності Криму Росії і його наміру відвідати анексований Москвою півострів.

Як йдеться в заяві МЗС, оприлюдненій 5 вересня, у зв’язку із цим до МЗС Боснії і Герцеговини надіслали ноту протесту.

«МЗС України цінує офіційну позицію колегіальної президії Боснії і Герцеговини щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України і сприймає зазначені висловлювання члена президії Мілорада Додика як вираження його власного бачення ситуації», – йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що поїздки іноземних посадовців до анексованого Криму без погодження з українською стороною є «відвертим порушенням українського законодавства і міжнародного права, зокрема Резолюції ГА ООН 68/262 від 27.03.2014 року».

У МЗС додали, що згадані заяви Додик зробив у ході його інтерв’ю виданню «Руський репортер» 2 вересня.

Проросійський кандидат Мілорад Додик увішов до президентства Боснії і Герцеговини після перемоги на виборах у жовтні 2018 року.