Український каратист Горуна здобув «бронзу» на Олімпіаді в Токіо

Український каратист Станіслав Горуна, який виступає у куміте до 75 кг, здобув бронзову медаль на Олімпійських іграх 2020 у Токіо.

«Перемогти італійця Луїджі Буса нашому спортсмену не вдалося (0:3), проте вже виходом у півфінал він гарантував собі місце на олімпійському п’єдесталі на арені «Ніппон Будокан». Нагадаємо, що карате дебютує в олімпійській програмі на цих Іграх. І кожна медаль здобута, у Токіо, відкриває нову сторінку в літописі цього виду спорту», – повідомили в Національному олімпійському комітеті.

Загалом в активі української олімпійської збірної 14 нагород: одна золота, три срібні, десять бронзових.