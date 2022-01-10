В Україні виявили майже 2 тисячі нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 9 січня виявили 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 94 дітей і 41 медпрацівник, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби, за даними МОЗ, шпиталізували 1 064 людини, 3 517 – одужали, 86 людей померли. За добу провели понад 24 тисячі тестувань.

Найбільше нових випадків виявили в Києві – 398.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли понад 3,7 мільйона людей, 97 325 – померли.