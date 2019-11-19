Україна й Чехія домовилися розширити військово-технічну співпрацю

Україна й Чехія розширюють військово-технічну співпрацю, заявив після зустрічі з чеським прем’єром Андреєм Бабішем президент України Володимир Зеленський.

«Ми домовилися розширити двостороннє військово-технічне співробітництво, зокрема започаткували виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах. Дякую уряду Чехії за зняття всіх бар’єрів у торгівлі з Україною військово-промисловою продукцією», – заявив Зеленський 19 листопада в Києві.

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш прибув в Україну 18 листопада з дводенним візитом. Це перший візит чеського прем’єра в Україну за десять років, сказав Бабіш на зустрічі з Зеленським.

Разом із прем’єром в Україну прибули міністр промисловості й торгівлі Чехії Карел Гавлічек, а також 85 підприємців.

Головна мета візиту – висловити підтримку територіальної цілісності, cуверенітету і незалежності України, а також подальшому зближенню України та Європейського союзу.