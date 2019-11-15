Прем’єр Чехії Андрей Бабіш наступного тижня відвідає Україну

Голова чеського уряду Андрей Бабіш готується до візиту в Україну. Як повідомляють чеські ЗМІ, наступного тижня разом з прем’єром в Україну приїде міністр промисловості й торгівлі Чехії Карел Гавлічек, а також 85 підприємців.

У програмі перебування Бабіша в Україні зустріч і переговори з президентом України Володимиром Зеленським і головою українського уряду Олексієм Гончаруком.

Головна мета візиту – висловити підтримку територіальної цілісності, cуверенітету і незалежності України, а також подальшому зближенню України та Європейського союзу.

Члени чеської делегації також ставлять метою візиту підтримку двосторонніх чесько-українських відносин, зокрема, у сфері економіки. У програмі візиту проведення в Києві чесько-українського торгівельного форуму, в роботі якого візьме участь президент Господарської палати Чехії Владімір Длоуги.

Україна є двадцятим найбільшим торгівельним партнером Чеської республіки. За даними Чеської торговельної палати перед чеськими підприємцями Україна відкриває великі можливості співпраці в галузі авіаційної, оборонної й транспортної промисловості, енергетики, машинобудування.

Як відомо, вже раніше прем’єр Чехії Андрей Бабіш запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Прагу.