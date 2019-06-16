Україна вперше офіційно відзначає День батька

16 червня в Україні святкують День батька. Його відзначають у третю неділю червня – так само, як і в світі.

Згідно з указом про затвердження цієї дати, День батька має на меті сприяти «розвитку сім’ї як основи суспільства і підвищенню статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей».

Зі святом привітали зокрема прем’єр-міністр Володимир Гройсман і президент Володимир Зеленський.

«Бути батьком – найбільша відповідальність. Але й велике щастя», – написав Гройсман.

Зеленський присвятив привітання своєму батькові Олександру Зеленському.

Уряд 8 травня 2018 року​ схвалив указ про офіційне святкування Дня батька. До того свято відзначали неформально.

Ідея святкування Дня батька в Україні з’явилась ще у 2006 році. Саме тоді започаткували відповідну громадську ініціативу, яка на той момент не була підтримана на рівні виконавчої влади.