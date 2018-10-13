Україна і Японія розширюють співпрацю в сфері оборони – МЗС

Україна і Японія підписали Меморандум про співпрацю у сфері оборони, повідомляє українське Міністерство закордонних справ.

«Якісно новий крок для розвитку оборонно-безпекової співпраці. До речі, Україна – перша держава нашого регіону, з якою Японія підписала подібний документ», – написав у Twitter заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

За повідомленням посольства України в Японії, 11-12 жовтня відбувся візит української делегації на чолі із заступником міністра закордонних справ України Василем Боднарем і заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолієм Петренком до Японії для проведення перших українсько-японських консультацій з питань безпеки.

У ході візиту і був підписаний Меморандум між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Японії, метою якого є створення умов для просування двосторонньої співпраці й обмінів у сфері оборони.

Інших подробиць у МЗС не навели.

Раніше спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати Америки готові розширити постачання озброєнь в Україну, щоб підсилити військово-морські та повітряні збройні сили країни в умовах продовження російської агресії на сході України.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Анексія Росією Криму і підтримка бойовиків на Донбасі спонукали Сполучені Штати, Європейський союз й інші країни запровадити санкції проти Росії. Кремль, який заперечує свою військову присутність на Донбасі, раніше заявив, що надання нової летальної зброї Україні призведе до кровопролиття.