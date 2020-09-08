Кількість кіберінцидентів за тиждень зросла на 14% – Держспецзв’язку

Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала з 2 по 8 вересня на 14% більше підозрілих подій, ніж попереднього тижня, повідомляє Державна служба спецзв’язку і захисту інформації України.

«Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб мережевого сканування (88%), застосування нестандартних протоколів (10%) і виявлення мережевого ШПЗ (1%). Система захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблокувала 24 765 різних видів атак. Переважна більшість – це мережеві атаки прикладного рівня (90%), атаки типу Harvest Attack (6%) та Brute-force (1%). DDoS-атак не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3343 кіберінциденти, що на 14% більше, ніж попереднього тижня.

«Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (95%) та фішингу (4%) від загальної кількості», – йдеться в повідомленні.

Держспецзв’язку закликає: в разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

У серпні РНБО повідомляла, що виявила ознаки «підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи державної влади України та об’єкти критичної інфраструктури напередодні Дня Незалежності» з боку хакерського угруповання «Gamaredon», за яким стоять спецслужби Росії.