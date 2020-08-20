Сайт системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО не працює

Зранку 20 серпня не працює сайт системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки України.

При цьому сайт самої РНБО відкривається.

Напередодні у РНБО повідомили, що виявили ознаки «підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи державної влади України та об’єкти критичної інфраструктури напередодні Дня Незалежності».

«Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України (далі – НКЦК РНБО України) попереджає про активізацію хакерського угруповання «Gamaredon», за яким стоять спецслужби Російської Федерації (РФ). Фахівці НКЦК при РНБО України виявили тенденцію до модернізації програмних засобів кібератак з метою підвищення ефективності подолання засобів захисту та приховування своєї діяльності у скомпрометованих системах. Під час останніх спроб атак використовуються шкідливі вкладення, які імітують документи державних органів влади, зокрема, Служби безпеки України», – мовиться у повідомленні.

Фахівці зазначають, що злочинці розсилають шкідливі документи електронною поштою, і під час їх відкриття хакери отримують доступ до систем та мереж державної установи.