В Україні скасували заборону на ввезення книжки журналіста Радіо Свобода

В Україні зняли заборону на розповсюдження книжки російського автора, журналіста Радіо Свобода, керівника Російської служби Андрія Шарого «Балкани: околиці імперії».

Як заявив Андрій Шарий, кілька днів тому видавництво повідомило йому про те, що заборонена в 2019 році книжка про Балкани продається в українських книгарнях.

За його словами, Державний комітет телебачення і радіомовлення видав дозвіл на продаж книжки в серпні цього року, це підтвердив чиновник із відомства: «Інформуємо, що, відповідно до наказу Держкомтелерадіо від 16.08.2021 № 376, дозвіл на ввезення і розповсюдження в Україні Вашої книги «Балканы: окраины империй» видано 16 серпня ц.р. ПП «Видавництво «Махаон-Україна». Відповідний запис внесено до Реєстру дозволеної до ввезення та розповсюдження видавничої продукції держави-агресора (станом на 08.11.2021 позиція з/п № 1411), а текст згаданого наказу з додатком розміщено на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо».

Як йдеться в згаданому наказі, дозвіл видали «за результатами перевірки документів, необхідних для отримання дозволу, та на підставі висновку спеціаліста від 13.08.2021 № 2964». Інші деталі не вказані.

За словами Шарого, тепер він вимагає від Держкомтелерадіо спростування інформації на сайті Комітету про те, що він нібито є «імперським письменником». Журналіст додав, що вибачень від Держкомтелерадіо йому не надходило.

На початку 2019 року Державний комітет телебачення і радіомовлення заявив, що не дозволив ввезти в Україну 13 книг, які містять ознаки пропаганди держави-агресора, серед них була і книжка Шарого «Балкани: околиці імперії», присвячена історії балканських країн, а Україна у ній згадується лише побічно. Це третя частина історично-публіцистичної епопеї про балканський регіон, над якою Андрій Шарий працював близько 10 років.

Як наслідок – видання потрапило до списку заборонених до розповсюдження в Україні. Такі рішення в країні ухвалює Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо).

Експертна рада Держкомтелерадіо дійшла висновку, що книжка Шарого (хоча в офіційному повідомленні на сайті установи зазначено його прізвище як «Шарій» – ред.) «написана у дусі імперської ідеології держави-агресора».

Шарий опротестував рішення Державного комітету навесні 2019 року, наполягаючи на тому, що експертизу книги було проведено поверхово та неякісно. Нове рішення Держкомтелерадіо ухвалене після зустрічі автора книжки з першим заступником голови відомства, головою Експертної ради Богданом Черваком, що відбулася у липні 2021 року.

У 2017 році в Україні набрав чинності закон щодо обмеження і розповсюдження іноземної друкованої літератури з антиукраїнським змістом. Зокрема, закон забороняє ввезення видавничої продукції, зміст якої ставить під сумнів незалежність України, закликає до порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриває її безпеку чи закликає до зміни державної влади насильницьким шляхом.

Це означає, що громадяни мають право ввозити ці книжки без спеціального дозволу в кількості не більше ніж 10 примірників на людину.