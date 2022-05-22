В Україні не зафіксовані випадки мавпячої віспи – МОЗ

Наразі в Україні немає задокументованих випадків захворювання на мавпячу віспу – про це 22 травня заявило Міністерство охорони здоров’я.

«Не варто панікувати. В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи НЕ зафіксовано», – йдеться в повідомленні відомства.

Міністерство обіцяє повідомляти нову інформацію щодо хвороби, щойно вона з’явиться.

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила 20 травня, що поширення мавпячої віспи в Європі може пришвидшитися в літні місяці.

На 22 травня ВООЗ зареєструвала 80 випадків мавпячої віспи по світу, ще 50 людей мають підозру на захворювання.

Мавпяча віспа – це високоінфекційне захворювання, пов’язане з віспою. Раніше воно спостерігалося лише в людей, які мають зв’язки з Центральною та Західною Африкою. Але останніми днями випадки захворювання зареєстровані у Великій Британії, Іспанії, Португалії, Італії, США, Швеції, Канаді, Австралії та інших країнах.

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Вірус походить від приматів та інших диких тварин. Він викликає лихоманку, болі в тілі, озноб та інші симптоми. У важких випадках можуть виникнути висипання та ураження на обличчі та інших частинах тіла.

Летальні захворювання становить від 1 до 10 відсотків, більшість смертей зареєстровано серед молодих пацієнтів. Лікування від мавпячої віспи не існує, але вакцини, які застосовуються проти віспи, забезпечують сильний захист від цього вірусу.