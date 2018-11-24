Україна звернулася до УВКПЛ ООН через приїзд представника анексованого Криму на форум до Женеви

Українське постійне представництво при ООН у Женеві провело зустріч із керівництвом Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), де заявило про неприпустимість участі представника анексованого Росією Криму у форумі з прав людини. Про це у Facebook написала перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар.

«Отримано запевнення від УВКПЛ в розумінні стурбованості української сторони і повідомлено про розробку відповідної реакції на звернення постійного представництва, про що українську сторону офіційно проінформують», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Джеппар, найближчим часом запланована зустріч із Генеральним секретарем Міжпарламентського союзу Мартіном Чунгонгом.

Раніше Руслан Бальбек, обраний депутатом Держдуми Росії на «виборах», які Москва влаштувала до нижньої палати парламенту Росії в окупованому Криму всупереч українському і міжнародному праву, заявив, що взяв участь в одному із заходів ООН, присвяченим питанням прав людини, демократії та верховенства права.

Перший заступник міністра інформаційної політики України повідомила, що Бальбек, дійсно був на заході серед членів російської делегації, але при цьому він не виступав і його ніхто не представляв.

У документах форуму ім’я Руслана Бальбека не значиться.