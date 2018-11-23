У Мінінформполітики прокоментували заяву представника анексованого Криму про участь у форумі ООН

Депутат Державної думи Росії від анексованого Криму Руслан Бальбек не виступав і не робив жодних заяв на Форумі ООН з питань прав людини, демократії і верховенства права в Женеві, повідомила перша заступниця міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар.

За її словами, Руслан Бальбек знаходився на заході серед членів російської делегації, але при цьому представник Росії, який виступав на форумі, не робив заяв про присутність представника Криму.

«Участь» полягала у присутності в залі, за табличкою Росії. Жодного виступу не було. Представник Росії брав слово, заяв про участь «високих» гостей «російського Криму» тим паче не робив. Руслан Бальбек не представлявся, так само й його ніхто не представляв», – заявила Джеппар.

Чиновниця зазначила, що українська сторона не могла завчасно знати, хто братиме участь у заході з боку Росії, адже перелік учасників форуму не був оприлюднений.

Пізніше Джеппар повідомила, що Постійне представництво України при ООН у Женеві ініціює зустріч із керівництвом Міжпарламентського Союзу та Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

«Позиція України незмінна: «депутати» Думи з окупованого Криму не можуть приймати участі в заходах ООН, як і в будь-яких інших офіційних платформах міжнародних організацій. Вербальна нота із роз’ясненням позиції буде передана всім зацікавленим сторонам», – запевнила вона.

Джеппар уточнила, що 22 і 23 листопада у Женеві, триває Форум з питань прав людини, демократії та верховенства права. Тема засідання: «парламентарі, як адвокати прав людини, демократії та верховенства права».

Раніше депутат Державної думи від анексованого Криму, член пропутінської російської партії і колишній заступник голови Ради міністрів окупаційної російської влади в Криму Руслан Бальбек заявив, що брав участь в одному з заходів ООН, присвяченому питанням прав людини.