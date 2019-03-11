Українці і поляки вшанували жертв трагедії у Сагрині в 75-ту річницю подій

Десятки українців, представники об’єднання українців у Польщі та польські інтелектуали 10 березня у селі Сагринь Люблінського воєводства (Польща) зібрались, щоб вшанувати жертв трагедії у цій місцевості, яка сталась 75 років тому. Як передає кореспондент Радіо Свобода, посол України в Польщі Андрій Дещиця зачитав звернення президента України до учасників заходу.

«Рівно 75 років тому українців, які проживали у Сагрині і навколишніх селах спіткала страшна трагедія. Внаслідок спланованої людиновбивчої акції підрозділи польського підпілля з Армії Крайової і «Батальйонів хлопських» винищили кілька сотень невинних людей, у тому числі беззахисних жінок і дітей, перетворивши у згарище це мальовниче село… Я мрію, щоб настав той день, коли помолитись за невинні душі у цьому скропленому кров’ю місці прийдуть президент України і президент Польщі. Переконаний, що невдовзі так станеться і ми спільно продовжимо традицію поєднання і примирення, вшановуючи жертв українсько-польської ворожнечі минулого», – зачитав Дещиця текст звернення Петра Порошенка.

У документі український президент наголосив, що Україна і Польща не повинні ділити жертви на «свої» і «чужі» та «мірятись» їхньою чисельністю.

«Україна і Польща досі відчуваюсь на собі маніпулятивні і підступні спроби Москви та її маріонеток в Європі розхитати дружбу і партнерство між нашими народами», – вказав Порошенко.

10 березня 1944 року кілька сотень озброєних кінних і піших вояків 27-ї Волинської дивізії польської Армії крайової та відділів «Селянських батальйонів» оточили Сагринь, обстріляли його і спалили. Дослідники встановили 661 ім’я убитих, серед яких понад 100 дітей. Ці імена викарбовані на меморіальній таблиці і їх зачитали під час вшанування, поставивши запалені лампадки біля численних хрестів. Це була ініціатива групи польських інтелектуалів.

За даними Українського інституту національної пам’яті, у Сагрині були вбиті від 800 до 1000 людей. Чимало імен не встановлені. 11 і 12 березня 1944 польське підпілля атакувало ще 14 населених пунктів. Найбільше постраждали села Грубешівського повіту – Сагринь, Шиховичі, Ласків. Окремі історики в Польщі стверджують, що це була відплатна акція за Волинь.