Україна знову втратила позиції в Індексі демократії – Economist

Україна перемістилася нижче в Індексі демократії за версією аналітичного відділу видання Economist Intelligence Unit, оприлюдненому 10 лютого.

За висновками авторів звіту, Україна ділить із Мексикою 86 місце в рейтингу, набравши 5,57 балів.

Оцінка складається з оцінок України за такими показниками:

Виборчий процес та плюралізм – 8,25

Функціонування уряду – 2,36

Участь у політичному житті – 6,67

Політична культура – 5

Цивільні свободи – 5,59

У коментарі до звіту автори вказують на те, що показники України та Грузії погіршилися у той час, коли інші «гібридні режими» регіону – Вірменія та Боснія й Герцеговина – покращили позиції.

Згідно з документом, українські показники «показали найбільш різне падіння через чотирьох європейських країн» у категорії «гібридних режимів» у східній Європі.

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«Показники України знизилися частково внаслідок посилення напруги з Росією. Уряд, який функціонує під прямою військовою загрозою, зазвичай обмежує демократичні процеси на користь централізації влади в руках виконавчої влади та безпекового чи військового апарату, аби гарантувати публічну безпеку. В Україні армія відігравала більш помітну роль у 2021-му і мала більше впливу на ухвалення політичних рішень. Урядова політика також стала менш прозорою», – йдеться в звіті.

Країни з оцінкою нижче за 6 балів вважаються «гібридними режимами». Нижче за них у класифікації – «авторитарні режими», вище – «недосконалі демократії» та «повні демократії».

За підсумками 2020 року Україна мала 5,81 балів і була на 79 місці. Відтак вона продовжує втрачати позиції після максимуму за останні кілька років, досягнутого в 2019-му році – 5,9 балів.