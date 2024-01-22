Україна може заборонити транспортне сполучення з РФ на 50 років

Кабінет міністрів України протягом 10 днів планує внести на розгляд Ради національної безпеки й оборони пропозиції щодо санкцій проти транспортного сектору Росії, які передбачатимуть заборону автомобільного, залізничного, авіаційного і суднохідного сполучення з РФ на 50 років. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну, датованому 19 січня, відомо про нього стало сьогодні.

Зокрема, заборона стосується всіх видів прямих і транзитних польотів, а також використання повітряного простору України літаками, власниками яких є юридичні особи – резиденти РФ.

Також до України, згідно з пропонованим документом, не зможуть в’їжджати автотранспортні засоби (автобуси, вантажні автомобілі), зареєстровані на території Росії. Залізничний транспорт російської залізниці теж не зможе перетинати кордон з Україною в усіх митних режимах.

Розпорядження також містить заборону на плавання у внутрішніх водах і заходження до морських портів суден під прапором Росії і суден, чиїми кінцевими бенефіціарами є власники Росії; фізичні та юридичні особи, на яких накладені санкції.

Згідно з документом, потрапити в порти не зможуть і судна, які заходили до портів, розташованих на окупованих територіях.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну будь-яке пряме транспортне сполучення між країнами припинене.