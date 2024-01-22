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Україна може заборонити транспортне сполучення з РФ на 50 років

Кабмін планує внести на розгляд РНБО пропозиції щодо відповідних санкцій проти транспортного сектору Росії
Кабмін планує внести на розгляд РНБО пропозиції щодо відповідних санкцій проти транспортного сектору Росії

Кабінет міністрів України протягом 10 днів планує внести на розгляд Ради національної безпеки й оборони пропозиції щодо санкцій проти транспортного сектору Росії, які передбачатимуть заборону автомобільного, залізничного, авіаційного і суднохідного сполучення з РФ на 50 років. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну, датованому 19 січня, відомо про нього стало сьогодні.

Зокрема, заборона стосується всіх видів прямих і транзитних польотів, а також використання повітряного простору України літаками, власниками яких є юридичні особи – резиденти РФ.

Також до України, згідно з пропонованим документом, не зможуть в’їжджати автотранспортні засоби (автобуси, вантажні автомобілі), зареєстровані на території Росії. Залізничний транспорт російської залізниці теж не зможе перетинати кордон з Україною в усіх митних режимах.

Розпорядження також містить заборону на плавання у внутрішніх водах і заходження до морських портів суден під прапором Росії і суден, чиїми кінцевими бенефіціарами є власники Росії; фізичні та юридичні особи, на яких накладені санкції.

Згідно з документом, потрапити в порти не зможуть і судна, які заходили до портів, розташованих на окупованих територіях.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну будь-яке пряме транспортне сполучення між країнами припинене.

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