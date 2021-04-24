У Раді розповіли, коли в Україні можуть легалізувати ринок криптовалют

Верховна Рада вже за місяць може розглянути у другому читанні законопроєкт «Про віртуальні активи», який має легалізувати ринок криптовалют в Україні. Про це у коментарі Радіо Свобода розповів співініціатор документу, «слуга народу» Олексій Жмеренецький.

«Зараз до другого читання надійшло більше 400 правок. Ми вже з Мінцифрою опрацювали їх. Ідуть останні консультації з Національним банком. Тому що серед віртуальних активів є такі, які нагадують гроші, і потрібно регулювання довнести поправками щодо цих типів віртуальних активів», – пояснив він.

За словами Жмеренецького, якщо законопроєкт таки стане законом, то обмінники та біржі криптовалют почнуть працювати в Україні легально.

«Компанії зможуть у банках відкривати рахунки, обслуговуватись. Сюди зайдуть іноземні біржі. Українські стартапи теж зможуть легально працювати», – зазначив депутат та додав, що наступним кроком у цьому напрямку буде податковий законопроєкт, який врегулює оподаткування віртуальних активів.

Серед депутатів 9-го скликання та членів їхніх родин, згідно з деклараціями парламентарів за 2020 рік, є майже два десятки тих, хто зберігає свої заощадження у криптовалюті. Дехто ризикнув вкластися одразу у кілька віртуальних активів.

Антикорупційні експерти зазначають, що сама по собі інвестиція у криптовалюту не є злочином. Однак, такий вид активів, як і у випадку з готівковими заощадженнями, може слугувати механізмом для легалізації недоброчесно зароблених коштів, коли чиновники в деклараціях можуть вказувати більше криптовалюти, ніж мають насправді.

Відтак, увага НАЗК до декларацій із віртуальними активами буде більшою.