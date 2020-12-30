Україна співпрацює з Сербією в розслідуванні замаскованої під паркет археологічної колекції – МЗС

Речник МЗС Олег Ніколенко підтвердив Радіо Свобода, що сербські митники затримали на прикордонному переході Сербська Црня вантажівку, що намагалась ввезти в країну велику археологічну колекцію, хоча, за документами, мала перевозити паркет із України.

«Наше посольство було офіційно проінформовано сербською стороною про факт затримання антикваріату на кордоні (Сербії – ред.) з Румунією. У першу чергу, розслідування ведеться сербською стороною, тому що затримання відбулось їхніми митниками. І, відповідно, українська сторона співпрацює з сербською для того, щоб з’ясувати всі деталі», –додали в МЗС.

Деталі справи оприлюднять залежно від просування розслідування, додав речник.

У Міністерстві фінансів Сербії повідомляють, що йдеться про 2 113 одиниць антикваріату різних періодів: бронзового віку, візантійського періоду, Середньовіччя, предмети давніх слов'ян та кельтів.

Здебільшого в колекції були підвіски, персні, інструменти та зброя. У вантажівці також виявили браслети, брошки, шпильки, наконечники для списів, стріли, сокири, булави, ложки, ключі, ґудзики та монети.

Колекцію знайшли у вантажівці з румунськими номерами, якою керував 46-річний громадянин Сербії у ніч на 29 грудня. У Міністерстві фінансів зазначають, що визначити її вартість без експертної оцінки неможливо.

За словами водія, він погодився перевезти колекцію з України до Сербії за невелику плату. З ним мали зв’язатися після прибуття на територію Сербії.