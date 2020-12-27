Сербський депутат: ікону з Луганська принесли добровольці й подарували її Додику

Ікону святого Миколая, подаровану російському міністрові Сергію Лаврову, до Боснії і Герцеговини (БіГ) принесли з Луганська сербські добровольці, котрі воювали на боці проросійських бойовиків. Про це для сараєвської газети «Дневні аваз» заявив Небойша Вуканович, депутат в парламенті Республіки Сербської, що в складі БіГ.

Депутат уточнює, що ікону приніс Душко Вукотич, голова організації ветеранів Республіки Сербської. За словами Вукановича, нинішній головуючий президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додик 29 травня 2018 року прийняв групу ветеранів й вони йому подарували ікону, яку принесли з Луганська.

Ціює заявою депутат заперечив недавнє твердження Офісу Додика, згідно з якою 300-літня ікона упродовж великої кількості років була власністю «чесної сімʼї з Баня Луки», котра бажала подарувати її саме Сергію Лаврову.

Лідер сербських ветеранів Вукотич відмовляється підтвердити або спростувати згадане тврдження. Він каже: «Нехай Інтерпол робить свою роботу. Я доступний і йому, і всім агенціям в країні».

Згадану ікону сербський член президії БіГ подарував Лаврову 14 грудня. Коли ЗМІ в регіоні й міжнародна преса стали повідомляти, що йдеться про вкрадену українську ікону, у Москві вирішили повернути її дародавцеві. Посол Боснії і Герцеговини Желько Самарджія 25 грудня доставив ікону до Сараєва й передав її Офісу Мілорада Додика.

Сам Додик досі не реагував. Його за два дні після зустрічі з Лавровиим госпіталізували з COVID-19. Наразі в нього запалення легенів. Лікарі повідомляють, що стан його здоровʼя стабільний.