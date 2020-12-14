Україна підписала угоди з Туреччиною щодо виробництва корветів та ударних безпілотних авіакомплексів для ЗСУ

Міністр оборони України Андрій Таран підписав угоди з турецькими компаніями про передачу технологій та виробництво корветів і ударних безпілотних авіаційних комплексів для потреб Збройних Сил України. Про це повідомили у Міноборони.

Як повідомив Таран, передусім йдеться про проєкти, покликані посилити бойові спроможності Військово-Морських Сил ЗС України задля підвищення безпеки у Чорноморсько-Азовському регіоні.

«За словами Андрія Тарана, це перші в історії зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення, укладені Міністерством оборони України», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що у жовтні Таран та президент директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали меморандум, де, зокрема, було окреслено наміри започаткувати та імплементувати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів та всіх видів турбінних двигунів.

Тоді ж Таран та міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар підписали Рамкову військову угоду між урядами держав.