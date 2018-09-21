Україна – друга в світі за швидкістю відкриття даних

Україна стала одним із лідерів за швидкістю розкриття даних за рейтингом Open Data Barometer. Дослідження, на основі якого укладено перелік, охоплює перелік з липня 2016 по вересень 2017 року.
Згідно з рейтингом, Україна ділить друге місце за швидкістю розвитку відкритих даних з Колумбією та Кореєю. З моменту публікації першого видання рейтингу вона наростила в ньому 25 балів.
У загальному рейтингу відкритості даних Україна на 17 місці – в неї 47 балів із можливих 100. Як зазначають укладачі Open Data Barometer, українська влада публікує відкриті дані в усіх галузях, які охоплює проект:
- мапа
- право власності на землю
- демографічні відомості
- бюджет
- урядові видатки
- реєстрація підприємств
- законодавча діяльність
- графік громадського транспорту
- міжнародна торгівля
- освіта
- статистика злочинності
- стан довкілля
- виборча діяльність
- публічні угоди
Однак при цьому не всі набори даних доступні в усіх популярних форматах і мають належну якість. Також укладачі рейтингу оцінюють, наскільки легко знайти масив даних і як часто його оновлюють.
На першому місці в рейтингу – Англія та Канада.
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