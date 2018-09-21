Україна – друга в світі за швидкістю відкриття даних

Україна стала одним із лідерів за швидкістю розкриття даних за рейтингом Open Data Barometer. Дослідження, на основі якого укладено перелік, охоплює перелік з липня 2016 по вересень 2017 року.

Згідно з рейтингом, Україна ділить друге місце за швидкістю розвитку відкритих даних з Колумбією та Кореєю. З моменту публікації першого видання рейтингу вона наростила в ньому 25 балів.

У загальному рейтингу відкритості даних Україна на 17 місці – в неї 47 балів із можливих 100. Як зазначають укладачі Open Data Barometer, українська влада публікує відкриті дані в усіх галузях, які охоплює проект:

мапа

право власності на землю

демографічні відомості

бюджет

урядові видатки

реєстрація підприємств

законодавча діяльність

графік громадського транспорту

міжнародна торгівля

освіта

статистика злочинності

стан довкілля

виборча діяльність

публічні угоди

Однак при цьому не всі набори даних доступні в усіх популярних форматах і мають належну якість. Також укладачі рейтингу оцінюють, наскільки легко знайти масив даних і як часто його оновлюють.

На першому місці в рейтингу – Англія та Канада.