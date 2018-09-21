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21 Вересень 2018, Київ 19:14
Новини | Суспільство

Україна – друга в світі за швидкістю відкриття даних

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Україна стала одним із лідерів за швидкістю розкриття даних за рейтингом Open Data Barometer. Дослідження, на основі якого укладено перелік, охоплює перелік з липня 2016 по вересень 2017 року.

Згідно з рейтингом, Україна ділить друге місце за швидкістю розвитку відкритих даних з Колумбією та Кореєю. З моменту публікації першого видання рейтингу вона наростила в ньому 25 балів.

У загальному рейтингу відкритості даних Україна на 17 місці – в неї 47 балів із можливих 100. Як зазначають укладачі Open Data Barometer, українська влада публікує відкриті дані в усіх галузях, які охоплює проект:

  • мапа
  • право власності на землю
  • демографічні відомості
  • бюджет
  • урядові видатки
  • реєстрація підприємств
  • законодавча діяльність
  • графік громадського транспорту
  • міжнародна торгівля
  • освіта
  • статистика злочинності
  • стан довкілля
  • виборча діяльність
  • публічні угоди

Однак при цьому не всі набори даних доступні в усіх популярних форматах і мають належну якість. Також укладачі рейтингу оцінюють, наскільки легко знайти масив даних і як часто його оновлюють.

На першому місці в рейтингу – Англія та Канада.

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