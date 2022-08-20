ОГП: 363 дитини загинули в Україні через агресію Росії

В Україні, за офіційними даними станом на ранок 20 серпня, внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії загинули 363 дитини, щонайменше 718 – зазнали поранень різного ступеню тяжкості, повідомив Офіс генпрокурора. Напередодні повідомляли про 362 загиблих і 716 поранених дітей.

Там наголосили, що ці цифри – не остаточні, бо триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

«19 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом села Шевченківське Запорізької області зазнала поранення 8-річна дівчинка. Стало відомо, що 12 серпня під час обстрілу військами РФ Краматорська Донецької області було поранено 12-річну дівчинку. Також стало відомо про загибель 9-річної дівчинки 27 травня внаслідок обстрілу окупантами житлових будинків у селі Велике Артакове Миколаївської області», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, через бомбардування й обстріли російськими силами пошкоджено 2328 закладів освіти в Україні, з них 289 – зруйновано повністю.

В ООН станом на 14 серпня підтвердили 5514 випадків загибелі і 7698 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. За цими даними, серед загиблих – 356 дітей, серед поранених – 595. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.