Україна зупинила дію ще однієї угоди з Росією – МЗС

Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди між урядами України й Росії про взаємне заснування торгових представництв, повідомляє українське Міністерство закордонних справ.

За словами першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джеппар, уряд ухвалив таке рішення на позачерговому засіданні 17 серпня.

«Враховуючи російську агресію й окупацію Криму та відповідно сучасний стан українсько-російських відносин, ця угода (як і багато інших) втратила практичне значення і не відповідає національним інтересам України. Таке рішення є логічним та послідовним кроком українського уряду», – заявила Джеппар.

Згадана угода діяла з жовтня 1992 року.

Це не перша угода, яку Україна розірвала після погіршення відносин із Росією через анексію Криму 2014 року і підтримку Москвою бойовиків на Донбасі.

Зокрема, у лютому 2019 року уряд України припинив дію угоди з Росією про обмін правовою інформацією. А в грудні 2018 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав закон про припинення дії договору про дружбу з Росією.