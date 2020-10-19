У день виборів Україна перейде на «зимовий час»

Україна в ніч на неділю, 25 жовтня, повертається на свій стандартний поясний час, неформально відомий також як «зимовий час».

Це означає переведення годинників на годину назад. Перехід відбудеться о четвертій ранку за київським часом, коли знову настане третя година.

Зміна часу в Україні відбувається разом з усім Європейським союзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня повертається на «зимовий», тобто свій стандартний поясний час.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 1996 року.

На порушення цієї постанови, російські чи підконтрольні Росії адміністрації на окупованих територіях України дотримуються «московського часу» російського зразка, без сезонних змін. У період дії в Україні літнього часу він збігається з київським, після повернення України на поясний час він випереджає київський на годину.

У 2018 році Європейська комісія представила план відмови Європейського союзу від сезонної зміни часу, який передбачав право країн-членів на свободу вибору – за яким часом вони хочуть жити – «зимовим» чи «літнім».

Очікувалося, що останній обов’язковий перехід на «літній» чи «зимовий» час відбудеться в ЄС у 2021 році. Згодом цю ідею підтримав і Європейський парламент. Але остаточного рішення про це досі не ухвалили.

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.