Об’єднані сили провели зачистку одного з населених пунктів у «сірій» зоні – штаб

Українські військові провели зачистку від бойовиків одного з сіл Волновахського району Донецької області, яке знаходилось у «сірій зоні», повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

«Село, в якому до війни мешкало 80 осіб, упродовж чотирьох років війни залишалось порожнім. Мирні мешканці залишили його, адже окупанти, попри Мінські угоди, заходили в село, грабували хати та тримали людей в страху. Після того, як населений пункт спорожнів, бойовики ховалися в кинутих будинках і звідти обстрілювали позиції української армії», – йдеться у повідомленні.

«Просунулися на 1200 метрів вперед, розмінували підходи з української сторони , виставили секрети та заслони", – зазначили у штабі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.