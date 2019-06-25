Український спецпідрозділ уперше пройшов сертифікацію НАТО

Уперше в історії підрозділ з країни, яка не є членом Північноатлантичного альянсу, зміг пройти сертифікацію як підрозділ SOF (сил спеціальних операцій) НАТО.

140-й центр Сил спеціальних операцій Збройних сил України відтепер має право залучатися Силами швидкого реагування НАТО (NATO Response Force, NRF). Про це повідомили 25 червня Український мілітарний портал та Командування сил спецоперацій США в Європі.

140-й центр Сил спеціальних операцій ЗСУ склав відповідні іспити в Литві.

NRF були створені на листопадовому саміті НАТО 2002 року в Празі замість союзного командування мобільними силами Європи.

Складаються з сухопутних військ, сил спеціального призначення, повітряних, морських сил, вони готові впродовж п'яти днів до проведення операцій евакуації або реагування на кризові ситуації у всіх частинах світу. «При значному військовому конфлікті (війні) повинні стримувати ворога до підходу основних сил до 30 днів. Рішення про застосування SOF ухвалює рада», – ідеться в повідомленні.