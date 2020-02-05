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05 лютого 2020, Київ 15:05
Новини | Політика

Уряд схвалив річну національну програму Україна – НАТО

Кабінет міністрів 5 лютого ухвалив річну національну програму Україна – НАТО. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Річна національна програма передбачає як реформи сектору безпеки та оборони, так і демократичні перетворення в країні. Вона максимально наближена за змістом та принципами до Плану дій щодо членства у НАТО та має таку саму структуру. Це результат спільної роботи Офісу євроінтеграції Віце-прем’єр-міністра Дмитра Кулеби та Міністра закордонних справ Вадима Пристайка», – мовиться у повідомленні.

Гончарук назвав програму «ключовим інструментом інтеграції України до НАТО.

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