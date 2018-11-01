«Ніколи більше»: в Україні та Польщі відбулася акція солідарності до 100-річчя Листопадового чину

Увечері 1 листопада одночасно у кількох українських і польських містах, зокрема, Києві, Варшаві, Кракові, Львові, відбулася акція солідарності «Ніколи більше». До неї долучилися ті, кому небайдужі українсько-польські відносини і хто прагне будувати майбутнє без ненависті.

У Львові кількадесят представників різних громадянських середовищ запалили свічки і помолились на Личаківському цвинтарі.

«У Львові найбільш важливим некрополем є Личаківський цвинтар, частиною якого є два військові кладовища, де лежать загиблі у боях за вільну Польщу у 1918–1921 роках, а на другому ті, які загинули тоді за свою вільну Україну і тепер воюють. 1 листопада – це саме той день, у який треба шанувати пам’ять загиблих. Моя присутність тут є знаком солідарності і пошани. Личаківське кладовище є місцем, яке об’єднує. Багато хто хотів би, щоб поляки і українці не були разом, але це не так», – сказав Радіо Свобода генеральний консул Польщі у Львові Рафал Вольські.

Учасники заходу вшанували польських і українських воїнів, які загинули у братовбивчій польсько-українській війні у 1918–1919 роках, хвилиною мовчання, запалили свічки на їхніх могилах. Також віддали шану бійцям, які загинули на Донбасі, і Героям Небесної сотні.

«Ми вперше зробили молитву у польських і українських містах, у яких небайдужі до українсько-польських відносин. Усі виявили бажання помолитися і запалити свічку пам’яті, помолитися за тих, хто воював один із одним. Часи змінилися, і змінилася свідомість нашої пам’яті, патріотизму. Сьогодні ми маємо підвести риску під ненависницькою історією», – говорить колишній дисидент, публіцист, правозахисник Мирослав Маринович.

Представники польського та українського громадянських середовищ оприлюднили спільне звернення до обох народів. 100-річчя Листопадового чину, мовиться у заяві, це важлива дата для українців і поляків. «Перед лицем нинішніх загроз, спричинених політикою Росії, її спробою змінити правовий порядок у Європі шляхом анексії Криму та східних теренів України; перед лицем кризи в Європейському союзі, яка загрожує стабільності нашого континенту, а також зміни політики Польщі щодо України, внаслідок чого випрацювані впродовж останніх 30 років засади співпраці й діалогу між обидвома державами сьогодні поставлені під сумнів, а то й просто знищуються – ми закликаємо до глибшої рефлексії над станом польсько-українських віносин».

Памʼять має зближувати, а не розділяти – в імʼя часу і майбутнього Європи задля наступних поколінь українців і поляків, закликали ініціатори акції.