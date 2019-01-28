В Україну йде потепління з дощем і туманами – синоптики

Найближчої доби, 29 січня, в Україні потеплішає. У більшості областей, окрім сходу і північного сходу, очікується підвищення температури, але можливі опади у вигляді дощу і дощу з мокрим снігом, повідомляє Укргідрометцентр.

«29 січня в Україні у західних, північних, центральних та Одеській областях місцями невеликий сніг із дощем, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с», – йдеться в повідомленні.

Температура у східних областях і на півночі Лівобережжя – вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу; у більшості південних областей і в Криму – вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла. На решті території – вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Потепління несе в Україну антициклон, що насувається із Заходу.