В Україну 29 квітня прийдуть дощі

В Україні з 29 квітня очікується дощова погода. По це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу опади прогнозують у західній Україні, на іншій території збережеться переважно сонячна погода. Температура вдень +17 +23 градуси. В Одеській області буде прохолодніше – +13 +15 градусів.

30 квітня дощі очікуються на більшості території країни, окрім сходу та півдня. На заході буде відносно прохолодно – +17 +19, у решті областей +19 + 22 градуси.

1 квітня дощова погода охопить майже всю країну, крім Луганської області та Криму, однак на півночі та в центрі дощі прогнозують лише на ніч.

2 квітня дощі очікуються у всіх регіонах України.