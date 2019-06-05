Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Червень 2019, Київ 12:44
Новини | Економіка

У травні Україна вчасно виплатила 2,6 мільярда доларів боргів – Мінфін

Маркарова зазначила, що перший піковий борговий місяць року Україна пройшла спокійно

Дивитись коментарі

У травні Україні вчасно виплатила державні борги на суму 2,6 мільярда доларів. Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова.

«Перший піковий борговий місяць – травень з 2,6 млрд доларів погашення та обслуговування внутрішніх та зовнішніх зобов’язань пройдено спокійно, при цьому всі решта платежів зроблено в плановому режимі», – наголосила Маркарова.

Наступний піковий борговий місяць – вересень.

За даними Мінфіну, станом на 30 квітня державний та гарантований державою борг України складав 79,82 мільярди доларів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG