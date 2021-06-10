За добу щеплення від COVID-19 отримали понад 55 тисяч людей

Упродовж минулої доби, 9 червня, в Україні від COVID-19 вакцинували 55 573 людини. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 36 498 людей, повністю імунізовані – 19 075.

Протягом доби працювали 516 мобільних бригад, 616 пунктів щеплення.

Станом на 10 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 666 470 людей.

За інформацією МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 364 568 осіб, з них отримали одну дозу – 1 364 566 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 180 453 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 545 019 щеплень.

Минулої доби, 8 червня, в Україні виявили 1785 нових випадків COVID-19, за добу госпіталізовано 741 особу, одужали – 6 513. Померли 97 пацієнтів.