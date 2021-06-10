В Україні виявили 1785 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Минулої доби, 8 червня, в Україні виявили 1785 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 77 дітей та 73 медики. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізовано 741 людину, одужали – 6 513. Померли 97 пацієнтів.

Протестовано методом ПЛР 28 997 людини, методом ІФА – 10 741, експрес-тестами – 19 683.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (216), Харківській та Львівській (по 128), Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 507 пацієнтів.