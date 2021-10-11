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В Україні сьогодні очікується до +17 градусів

У Києві сьогодні +12...14, без опадів

В Україні у понеділок, 11 жовтня, очікується до +17 градусів. Про це свідчать дані Гідрометцентру.

На заході, сході та півночі прогнозують +12…14 градусів, в центрі – +13…15.

На півдні сьогодні вдень +14…16, в Криму – до +17.

Опадів синоптики не прогнозують.

У Гідрометцентрі також попереджають, що 11 жовтня у південних, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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