В Україні сьогодні очікується до +17 градусів

В Україні у понеділок, 11 жовтня, очікується до +17 градусів. Про це свідчать дані Гідрометцентру.

На заході, сході та півночі прогнозують +12…14 градусів, в центрі – +13…15.

На півдні сьогодні вдень +14…16, в Криму – до +17.

Опадів синоптики не прогнозують.

У Гідрометцентрі також попереджають, що 11 жовтня у південних, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.