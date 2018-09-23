Українська Прага: в столиці Чехії показали видатні місця української еміграції

«Інтеграційний центр Праги» провів у неділю, 23 вересня, вже третю безкоштовну екскурсію для усіх охочих місцями української культури та еміграції.

Не дивлячись на дощ, прогулятись «українськими» місцями столиці Чехії зібралося майже 40 людей, переважно чехи. Група відвідала кілька культурних місць, які безпосередньо стосуються України. Зокрема, карпатську церкву святого Архангела Михаїла, яка була перевезена до Праги у 1929 році з села Медведівці, що біля Мукачевого на Закарпатті. Там гостям чеський вокальний гурт «Міланош» заспівав українських автентичних пісень.

Другою зупинкою став пам’ятник Тарасу Шевченку, де слухачам розповіли про видатного українського поета та художника. Зачитали вірші Шевченка чеською мовою.

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Також чехи та українці мали змогу побачити та дізнатись про будинок, де на початку 20 століття знаходився «Український громадський комітет» – координаційний орган української еміграції, який займався розподілом допомоги, наданої українцям чехословацьким урядом.

«Нас тішить, що ходять чехи і ми маємо можливість їм розказати щось, що вони не знають. Людей прийшло досить багато, це для нас теж несподіванка така. Якщо люди ходять, ми будемо робити це далі!» – розповів Радіо Свобода історик та співорганізатор акції Радко Мокрик.

Закінчилася екскурсія читанням віршів Олени Теліги та Євгена Маланюка. У заході взяли участь архітектор Ян Цісарж та богемістка Тетяна Окопна.