Якщо стрілки на ньому зупиняться – країну чекає нещастя. Такі легенди ходять про стародавній Празький годинник, стрілки якого знову підуть після довгої реконструкції. Одну із найпопулярніших серед туристів пам’ятку історії у Празі ремонтували кілька місяців і відкриють на честь дня святого Вацлава та чеської державності. «Орлой» третій за віком астрономічний годинник у світі і єдиний, який досі працює. Складається він із трьох частин. По центру астрономічний циферблат із сучасним, вавилонським та «старочеським» часом. Над ним – спеціальні віконечка, звідки показуються 12 апостолів, які змінюють одне одного щогодини. І внизу – календарний циферблат, який показує день, місяць та християнські свята.