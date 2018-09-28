Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Вересень 2018, Київ 23:52
Відео

У Празі готувались до відкриття стародавнього астрономічного годинника – відео

У Празі готувались до відкриття стародавнього астрономічного годинника – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:13 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Якщо стрілки на ньому зупиняться – країну чекає нещастя. Такі легенди ходять про стародавній Празький годинник, стрілки якого знову підуть після довгої реконструкції. Одну із найпопулярніших серед туристів пам’ятку історії у Празі ремонтували кілька місяців і відкриють на честь дня святого Вацлава та чеської державності. «Орлой» третій за віком астрономічний годинник у світі і єдиний, який досі працює. Складається він із трьох частин. По центру астрономічний циферблат із сучасним, вавилонським та «старочеським» часом. Над ним – спеціальні віконечка, звідки показуються 12 апостолів, які змінюють одне одного щогодини. І внизу – календарний циферблат, який показує день, місяць та християнські свята.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG