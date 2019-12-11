МОН: українські школярі вибороли три «бронзи» на міжнародній науковій олімпіаді

Учасники української команди завоювали три бронзові медалі на Міжнародній молодіжній науковій олімпіаді (IJSO, International Junior Science Olympiad), що проходить 3-12 грудня у Досі, Катар, повідомляє Міністерство освіти і науки України.
За даними МОН, цього року в IJSO взяли участь представники 70 країн.
«2018 року Україна делегувала на олімпіаду спостерігачів, а цьогоріч у змаганні вперше взяла участь українська команда з шести юних науковців», – йдеться в повідомленні.
Бронзові медалі олімпіади вибороли:
- Яна Головацька,
- Дмитро Антонович,
- Олександр Стасовський.
Міжнародна молодіжна наукова олімпіада (IJSO) – щорічне змагання для школярів до 16 років з природничих наук (біології, хімії й фізики), яка передбачає індивідуальну і командну участь.
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