Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 грудня 2019, Київ 17:02
Новини | Суспільство

МОН: українські школярі вибороли три «бронзи» на міжнародній науковій олімпіаді

Учасники української команди завоювали три бронзові медалі (автор фото – Мала академія наук України)

Дивитись коментарі

Учасники української команди завоювали три бронзові медалі на Міжнародній молодіжній науковій олімпіаді (IJSO, International Junior Science Olympiad), що проходить 3-12 грудня у Досі, Катар, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

За даними МОН, цього року в IJSO взяли участь представники 70 країн.

«2018 року Україна делегувала на олімпіаду спостерігачів, а цьогоріч у змаганні вперше взяла участь українська команда з шести юних науковців», – йдеться в повідомленні.

Бронзові медалі олімпіади вибороли:

  • Яна Головацька,
  • Дмитро Антонович,
  • Олександр Стасовський.

Міжнародна молодіжна наукова олімпіада (IJSO) – щорічне змагання для школярів до 16 років з природничих наук (біології, хімії й фізики), яка передбачає індивідуальну і командну участь.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG