Українські школярі здобули 9 медалей на міжнародних олімпіадах із математики і біології – МОН

Українські школярі здобули шість медалей на Міжнародній учнівській олімпіаді з математики і три медалі – на Міжнародній учнівській олімпіаді з біології, повідомляє Міністерство освіти і науки. Змагання одночасно завершилися 22 липня.

До складу команди, яка представляла Україну на олімпіаді з математики, увійшло шість учнів. Вони вибороли такі медалі:

«Золото» – Федір Юдін, учень 10-го класу ліцею № 208 (Київ);

«Срібло» – Олександр Войтович, учень 11-го класу Харківського фізико-математичного ліцею № 27;

«Срібло» – Вадим Коваль, учень 11-го класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка (Київ);

«Срібло» – Володимир Фединяк, учень 11-го класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка;

«Срібло» – Марко Хасін, учень 10-го класу Русанівського ліцею (Київ);

«Бронза» – Олесь Голембовський, учень 11-го класу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів.

Науковим керівником школярів став професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Богдан Рубльов.

Змагання проходили у місті Бат (Велика Британія). В олімпіаді брали участь 643 учасники зі 116 країн світу.

На олімпіаді з біології у складі української команди було чотири школярі. Серед них призерами стали:

Методій Голлендер, учень 11-го класу Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» (Київ) – срібна медаль;

Іванна Остапчук, учениця 11-го класу Київської гімназії № 287 – срібна медаль;

Богдана Гур’єва, учениця 11-го класу Технічного ліцею (Київ) – бронзова медаль.

Науковим керівником команди стала заступниця директора Інституту біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Скрипник.

Участь у цій олімпіаді взяли 300 школярів зі 78 країн світу. Саме ж змагання відбулося у місті Сегед (Угорщина).

Минулого місяця українські учні здобули чотири медалі на Міжнародній олімпіаді з фізики в Ізраїлі.