Українці Португалії поскаржилися парламенту на місцевих комуністів

Українці Португалії ухвалили звернення до парламенту країни, в якому засудили Комуністичну партію Португалії за заяву «Солідарність з українським народом в умовах ескалації агресії Київського режиму».

Як повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха у фейсбуці, цю заяву комуністи пропонують розглянути в парламенті наступного тижня.

За словами Садохи, учасники акції Пам’яті та примирення, що пройшла 8 травня у Лісабоні, підтримали заяву українських громадських організацій в Португалії до португальського парламенту з вимогою засудити дискримінаційну політику португальских комуністів щодо українців та України.

«Від португальського парламенту, ми, українці, що проживаємо в Португалії і більшість з нас вже має португальське громадянство, вимагаємо чіткої відповіді: чи це можливо, що в демократичній та конституційній державі (Португалії) парламентська партія публічно може називати українців «фашистами», а суверенну державу Україна – «Київським режимом»?», – йдеться у зверненні.

Українська громада заявила, що сприймає заяву комуністів як дискримінацію і ксенофобію щодо себе.