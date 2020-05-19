В Україну за добу повернулися майже 400 громадян з Італії, Німеччини та Казахстану – МВС

Упродовж доби аеропорт «Бориспіль» прийняв три пасажирських спеціальних авіарейси з Казахстану, Німеччини та Італії. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили майже 400 пасажирів, інформує Міністерство внутрішніх справ зранку 19 травня.

«В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб із підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття», – вказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, усі пасажири встановили мобільний застосунок «Дій вдома» та зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.