У світі святкували День Незалежності України світловими шоу: Прага, Тегеран, Дубай…

У низці міст світу День Незалежності України вшанували 24 серпня світловими шоу, підсвітивши визначні об’єкти в синьо-жовтих кольорах.

Зокрема, у столиці Чехії Празі синьо-жовту підсвітку на вшанування українського свята влаштували на відомій оглядовій вежі на пагорбі Петржін, натхненням для якої стала паризька Ейфелева вежа і яку видно з багатьох місць у центрі міста.

У столиці Ірану Тегерані таку підсвітку, з демонстрацією текстів українською й перською мовами, влаштували на одному з символів міста, відомій вежі Бордж-е Азаді – Вежі свободи, арці на в’їзді до міста з міжнародного аеропорту.

А в Об’єднаних Арабських Еміратах, а саме в Дубаї, синьо-жовту підсвітку на знак святкування Дня Незалежності України зробили на найвищій нині будівлі світу, хмарочосі Бурдж-Халіфа, про що повідомила адміністрація будівлі з побажаннями українському народові добробуту й миру.

24 серпня Україна відсвяткувала День Незалежності, цього року – 30-у річницю подій цього дня 1991 року, коли Верховна Рада проголосила державну незалежність України, яка доти була частиною СРСР.