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Суспільство

Чехія відзначає 30-ліття Незалежності України

У столиці Чехії, зокрема, Петршінську вежу освітили синьо-жовтими кольорами на честь 30-ї річниці Незалежності України. Прага, 24 серпня 2021 року

У Чеській Республіці відзначили 30-ліття Незалежності України. У численних заходах взяли участь як члени української громади, так і чехи.

У святковий день, 24 серпня, серед високих гостей у Києві був голова Сенату – вищої палати парламенту Чехії Мілош Вістрчіл, який активно підтримує український територіальний суверенітет і вимагає деокупації Криму. За словами чеського політика, потрібно «разом здійснювати тиск на Росію, щоб вона себе вела у відповідності до міжнародного права і звільнила анексовані терени».

Вітання зі святом надіслала українцям низка відомих чеських політиків і державних діячів. Серед них, як повідомляє на своїй сторінці у твітері Посольство України в Празі, чеська сенаторка Мирослава Нємцова і депутатка Парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова, яка, зокрема, побажала Україні, «щоб наступний свій «день народження» вона святкувала у повному складі й у мирі!»

Голова чеського уряду Андрей Бабіш у своєму виступі 23 серпня на зустрічі з чеськими послами наголосив: «Актуальна міжнародна ситуація вимагає ще більш інтенсивної співпраці з Україною та іншими країнами «Східного партнерства».

У День 30-ліття Незалежності України українські прапори прикрасили низку чеських міст, наприклад, на будівлі мерії міста Брно встановили український прапор, правда, спочатку з помилкою у порядку кольорів, яку потім виправили. За повідомленням Посольство України в Празі, міста Ліберец, Кадань, Мєлник і Пардубіце на знак солідарності з Україною також прикрасили свої міста українськими прапорами.

Про гарний подарунок Україні, за повідомленням українського посольства, подбала мерія чеської столиці, зокрема, празький мер Зденєк Гржіб.

З його ініціативи, відому Петршінську вежу, що в центрі Праги, у день українського свята підсвітили синьо-жовтими кольорами.

Петршінську вежу освітили синьо-жовтими кольорами на честь 30 -ї річниці Незалежності України. Прага, 24 серпня 2021 року
Петршінську вежу освітили синьо-жовтими кольорами на честь 30 -ї річниці Незалежності України. Прага, 24 серпня 2021 року
Вежу в Празі освітили синьо-жовтими кольорами на честь 30-річчя Незалежності України (відео)
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Вежу в Празі освітили синьо-жовтими кольорами на честь 30-річчя Незалежності України (відео)

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ЗАВАНТАЖИТИ

Українська громада зустрілася у Празі з відомим чеським істориком-україністом Давідом Свободою. Учений є автором виставки «Довгий шлях до самостійності. Історія України 20 століття», яку відкрили на площі в центрі Праги.

У Празі відкрилася фотовиставка до 30-річчя незалежності України (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Празі відкрилася фотовиставка до 30-річчя незалежності України (фотогалерея)

У суботу, 14 серпня, на одній із центральних вулиць столиці Чехії урочисто відкрили фотовиставку, на якій зібрали світлини з найвизначніших подій з часів здобуття Україною незалежності 24 серпня 1991 року.
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    Оксана Пеленська

    Працюю в Українській редакції Радіо Свобода 25 років, також стільки само років займаюсь історією української еміграції в міжвоєнній Чехословаччині. Закінчила славістику у Львівському університеті ім. І.Франка (1970 р., диплом з відзнакою), протягом 1986-1989 рр. навчалась в аспірантурі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України. У 1992 р. – стипендія Гетті Фундації (Getty Foundation, USA). До 1992 р. працювала вченим секретарем Львівської національної галереї мистецтв. Протягом 1993-1995 рр. – керівник канцелярії посольства України в Чеській Республіці.

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