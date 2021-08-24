Чехія відзначає 30-ліття Незалежності України

У Чеській Республіці відзначили 30-ліття Незалежності України. У численних заходах взяли участь як члени української громади, так і чехи.

У святковий день, 24 серпня, серед високих гостей у Києві був голова Сенату – вищої палати парламенту Чехії Мілош Вістрчіл, який активно підтримує український територіальний суверенітет і вимагає деокупації Криму. За словами чеського політика, потрібно «разом здійснювати тиск на Росію, щоб вона себе вела у відповідності до міжнародного права і звільнила анексовані терени».

Вітання зі святом надіслала українцям низка відомих чеських політиків і державних діячів. Серед них, як повідомляє на своїй сторінці у твітері Посольство України в Празі, чеська сенаторка Мирослава Нємцова і депутатка Парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова, яка, зокрема, побажала Україні, «щоб наступний свій «день народження» вона святкувала у повному складі й у мирі!»

Голова чеського уряду Андрей Бабіш у своєму виступі 23 серпня на зустрічі з чеськими послами наголосив: «Актуальна міжнародна ситуація вимагає ще більш інтенсивної співпраці з Україною та іншими країнами «Східного партнерства».

У День 30-ліття Незалежності України українські прапори прикрасили низку чеських міст, наприклад, на будівлі мерії міста Брно встановили український прапор, правда, спочатку з помилкою у порядку кольорів, яку потім виправили. За повідомленням Посольство України в Празі, міста Ліберец, Кадань, Мєлник і Пардубіце на знак солідарності з Україною також прикрасили свої міста українськими прапорами.

Про гарний подарунок Україні, за повідомленням українського посольства, подбала мерія чеської столиці, зокрема, празький мер Зденєк Гржіб.

З його ініціативи, відому Петршінську вежу, що в центрі Праги, у день українського свята підсвітили синьо-жовтими кольорами.

Українська громада зустрілася у Празі з відомим чеським істориком-україністом Давідом Свободою. Учений є автором виставки «Довгий шлях до самостійності. Історія України 20 століття», яку відкрили на площі в центрі Праги.