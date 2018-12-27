В Ізраїлі влаштували акцію в пам’ять про жертв Голодомору «Непораховані з 1932-го»

Студенти Української академії лідерства відкрили в Ізраїлі 30 ресторанних точок під гаслом «Uncounted since 1932», в яких перехожі могли скуштувати лише одну страву – суп із хвої, кори та шишок. Акції одночасно відбулись як у великих містах, так і в малих містечках — Тель-Авіві, Беер-Шеві, Єрухамі, Керен-бен-Зімбрі, Суфі, Цфаті та інших.

Цей суп – одна з небагатьох страв, що була доступна українцям під час штучного голоду 1932–1933 років, організованого радянською владою. Рецепт супу взяли зі спогадів очевидців, які пережили Голодомор. Для приготування використовували хвою, кору та шишки – те, що було доступне українцям у роки Голоду. Акція «Uncounted since 1932» привертає увагу перехожих незвичною подачею і відчуттям співпережиття, що виникає після куштування його страв, кажуть організатори і перехожі.

«Ми проводимо таку акцію вже втретє, щоб розповісти всьому світові про трагедію українського народу. Попередні такі акції в Тель-Авіві і Брюсселі справляли дуже сильне емоційне враження на перехожих. Тому цього року ми збільшили масштаб і провели одразу 30 акцій по всьому Ізраїлю – щоб охопити більше людей і розповісти про трагедію України якомога ширше. Щоб таке ніколи знову не повторилось», — розповідає Роман Тичківський, керівник Української академії лідерства.

«Я не знав, що в України й Ізраїлю є схожі моменти історії, – ділиться враженнями Аві, 25-річний мешканець Беер-Шеви. – Вражає, що про таку страшну трагедію у світі мало знають. Це жахливо, що люди були повинні харчуватись такою їжею через політичні мотиви. Ми маємо зробити все, щоб геноцид не повторився більше ніколи і ніде».

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів. Проте точна цифра невідома дотепер – влада забороняла вести підрахунок загиблих. Тому захід і має назву «Uncounted», у перекладі – «Непораховані», у пам’ять усіх, хто не пережив Голодомор.

Акція проводиться за підтримки Кабінету міністрів України, Фонду Western NIS Enterprise Fund та інвестиційної компанії Dragon Capital. Її провели в рамках дослідницької експедиції Української академії лідерства до Ізраїлю.

Крім акції «Uncounted since 1932», студенти і партнери академії досліджують досвід Ізраїлю у підприємництві, обороні та інноваціях і просувають Україну і бренд UkraineNow в Ізраїлі.

«Uncounted since 1932» проводилась раніше у Тель-Авіві в Ізраїлі і Брюсселі в Бельгії й отримала сотні згадок у міжнародних ЗМІ з загальним охопленням понад 100 мільйонів людей. За це в листопаді 2018 року акція отримала три нагороди Effie Awards як одна з найуспішніших комунікаційних кампаній із України.